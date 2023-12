Die Stimmung der Konsumenten und Unternehmen in Italien hat sich im Dezember verbessert. Das Konsumklima stieg zum Vormonat um 3,1 Punkte auf 106,7 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Das lag über den Markterwartungen von im Schnitt 104,0 Punkten.

22.12.2023 10:26