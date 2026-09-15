Spaniens Aussenminister José Manuel Albares bezeichnete die Entscheidung der italienischen Regierung als «Schande». «Es ist absurd, es ist nutzlos und es ist eine Schande, weil damit der Geist und die Philosophie dessen, was es bedeutet, europäische Partner zu sein, untergraben werden», sagte er vor Journalisten. Albares sprach auch von einer «Attacke auf die Würde der Spanier sowie auf die Einheit und die Solidarität der Europäer». Zugleich warf er Italien vor, derzeit doppelt so viele irreguläre Einreisen wie Spanien zu verzeichnen.