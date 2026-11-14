Die Ermittlungen begannen der Mitteilung zufolge im Juli 2025 nach einem Hinweis des Verbraucherschutzzentrums in Bozen. Sie betrafen eine seit 2023 verfügbare Facebook-Funktion, die Fotos und Videos aus der Smartphone-Galerie als Vorschläge für eigene Beiträge anzeigt. Der Zugriff auf die Galerie liess sich mit einer einzigen, allgemein gehaltenen Freigabe für mehrere Funktionen aktivieren. Damit konnte die App das gesamte Fotoarchiv eines Smartphones einschliesslich der Metadaten auslesen - in der Regel dauerhaft.