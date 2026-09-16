Allerdings kann jeder Besitzer nur ein einziges Fahrzeug geltend machen: Für grössere Autos sowie Zweit- oder Drittwagen gilt die Regelung nicht. Die Entlastung soll zudem automatisch für das Fahrzeug mit der geringsten Leistung gelten. Ein Auto mit einer Leistung von 80 Kilowatt besitzt in der Regel einen Motor von etwa 110 PS. Das Aussetzen der Kfz-Steuer soll nach Angaben der Regierung vor allem eine finanzielle Entlastung für Familien mit sich bringen.