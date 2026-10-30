Die italienische Wirtschaft hat im Sommer stagniert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im dritten Quartal auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistikamt Istat am Freitag nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Volkswirte hatten für den Zeitraum Juli bis September im Schnitt ein leichtes Wachstum von 0,1 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal war die drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,2 Prozent gewachsen.