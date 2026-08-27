Die Arbeiten finden an den Werktagen zwischen dem 7. September und dem 9. Oktober 2026 statt, wie die IWB am Donnerstag mitteilten. Ein spezialisiertes Unternehmen aus dem Mittelland bohre dabei auf dem Werkareal der IWB mit einem mobilen Turm den Verschluss auf, der sich durch Ablagerungen gebildet hatte.