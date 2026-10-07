Die hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs werden nach Aussage von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa noch einige Zeit bestehen bleiben. «Der Preisdruck könnte sich weiter verstärken, da die Nachfrage mit dem Beginn der kalten Jahreszeit auf der Nordhalbkugel steigt und die Länder ihre Reserven wieder auffüllen», warnte Georgiewa laut Redemanuskript in Singapur. Selbst wenn der Konflikt bald ende, dürften die Preise bis 2027 hoch bleiben, sagte sie vor der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank, die kommende Woche in Bangkok beginnt.