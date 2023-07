Der Euroraum "taumelt" aus Sicht des Währungsfonds immer noch nach dem Erdgas-Preisschub infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine. Für dieses Jahr erwartet der IWF 0,9 Prozent Wachstum in der Euro-Zone. Zugleich gebe es deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Ländern. So schraubte der IWF unter anderem wegen des aktuellen Reise-Booms etwa die diesjährige Prognose für Spanien hoch: Und zwar sehr deutlich von 1,5 Prozent Wachstum auf 2,5 Prozent. In Italien sollen es 1,1 Prozent statt der zuvor erwarteten 0,7 Prozent werden.