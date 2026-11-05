In Deutschland ist die Zahl der Firmenpleiten im Oktober leicht gestiegen. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zählte 1.683 Fälle von Unternehmen mit Handelsregistereintrag. Das waren ein Prozent mehr als im September und neun Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres. Verglichen mit dem Durchschnitt der Oktobermonate 2016 bis 2019 - also vor der Corona-Pandemie - lag die Zahl um 83 Prozent höher.