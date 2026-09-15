Der neue Standort soll vermögende Privatkunden, Familien und institutionelle Kunden mit Wohnsitz in Griechenland betreuen. Angeboten werden Anlage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Über die Sarasin-Niederlassung in Luxemburg erhalten die Kunden zudem Zugang zum internationalen Angebot der Gruppe.