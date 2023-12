Getrieben von der Aussicht auf womöglich schon bald wieder sinkende Leitzinsen hat der Dax am Dienstag seinen etwa vier Monate alten Rekord gebrochen. Der Leitindex kletterte um 0,88 Prozent auf 16 548,69 Punkte und übertrumpfte so die Bestmarke von Ende Juli, die knapp 16 529 Punkte betragen hatte. Die so oft zitierte Jahresendrally geht damit weiter.

05.12.2023 17:12