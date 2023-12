Der starke November findet damit in der Adventszeit seine Fortsetzung. Alleine im Vormonat hatte der Dax 9,5 Prozent an Wert gewonnen, im Dezember hat er nun nochmals ein Plus von fast 5 Prozent nachgelegt. Ausgehend vom Zwischentief im Oktober, das noch nahe dem Jahrestief aus dem März gelegen hatte, hat er mittlerweile über 16 Prozent zugelegt. Am Mittwochabend hatte die US-Zentralbank Fed ihre Leitzinsen zwar stabil gehalten. Für kommendes Jahr deuten sich aber Zinssenkungen an, mit denen am Markt auch gerechnet wird.