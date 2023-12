«Jeder Kandidat hat zehn Minuten, um sich vorzustellen, etwas zu sagen in Bezug auf die Landwirtschaft und wohin er gehen will in der Landwirtschaftspolitik», sagte Ritter in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio SRF 1. Danach könnten die Mitglieder der Konferenz während 20 Minuten Fragen stellen.