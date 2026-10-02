Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Grossraum Tokio lag die Jahresrate ebenfalls bei 2,7 Prozent. Analysten hatten hier 2,5 Prozent erwartet. Nach Einschätzung des Analysten Volkmar Baur von der Commerzbank greifen steigende Energiekosten mittlerweile auch auf andere Bereiche über. So seien etwa Preissteigerungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr mit 4,8 Prozent im Jahresvergleich so stark wie seit 12 Jahren nicht mehr ausgefallen.