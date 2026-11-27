In Japan ist die Inflation im Grossraum Tokio wegen hoher Energiepreise erneut gestiegen. Im November legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Dies ist die höchste Jahresrate seit Juli 2025 und wurde von Analysten im Schnitt so erwartet. Im August hatte die Teuerung deutlich niedriger bei 2,6 Prozent gelegen.