Die Inflation in Japan hat sich im Juli wie erwartet weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,8 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Das ist der zweite Anstieg in Folge, nachdem die Jahresrate im Monat zuvor bei 1,6 Prozent gelegen hatte. Analysten hatten dies im Schnitt so erwartet.