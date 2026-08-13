Der Territorialstreit um die Inseln belastet die Beziehungen zwischen Tokio und Moskau seit Jahrzehnten. Die Kurilen sind eine fischreiche Inselgruppe im Pazifik, die die Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkriegs von Japan erobert hat. Doch beide Seiten streiten seither über die Zugehörigkeit der vier südlichsten Kurilen-Inseln, weshalb es bis heute keinen Friedensvertrag gibt. Die strategisch gelegenen Kurilen befinden sich teils nur wenige Kilometer von der japanischen Insel Hokkaido entfernt und sind für Russland von militärischer Bedeutung./fkr/DP/stk