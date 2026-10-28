Dutzende Kooperationsabkommen

So wollen beide Länder die Kooperation zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor in Bereichen wie der Fusions- und Wasserstofftechnologie fördern. Beim Besuch des Kanzlers, der von einer ranghohen Wirtschaftsdelegation begleitet wird, wurden in Tokio rund 30 Kooperationsvereinbarungen auf staatlicher und privater Ebene unterzeichnet.