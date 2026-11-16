Japans Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal wegen eines schwachen Konsums zum ersten Mal seit einem Jahr etwas zurückgegangen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorquartal vorläufigen Daten zufolge um 0,1 Prozent zurück. Dies teilte die japanische Regierung am Montag in Tokio auf Basis einer ersten Schätzung mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings wurde auch der Wert für das Vorquartal um 0,3 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent nach oben revidiert.