Im Juli war der Yen im Vergleich zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 40 Jahren gefallen. In der Folge hatten Japan und die Vereinigten Staaten erstmals seit vielen Jahren gemeinsam am Devisenmarkt eingegriffen und Yen gekauft. Danach hatte sich der Kurs des Yen etwas erholt, befindet sich aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau. Die japanische Notenbank verkaufte jedoch keine US-Dollar, sondern Euro. Dies geschah wohl auf Druck der US-Regierung, die eine Belastung des US-Anleihemarkts verhindern wollte. Japan ist ein wichtiger Gläubiger der USA./jsl/zb/jkr/stk