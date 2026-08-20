Eine hohe Nachfrage nach Halbleiterausrüstung und Computerchips im Zuge des KI-Booms hat Japans Exporte im Juli angetrieben. Der Wert der Exporte habe sich im Jahresvergleich um 23,2 Prozent erhöht, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Tokio mitteilte. Dies ist der stärkste Anstieg seit 2022 und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Im Juni waren die japanischen Exporte um 19,3 Prozent gestiegen.