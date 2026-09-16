Japans Exportwachstum hat sich zwar etwas abgeschwächt, bleibt aber auf hohem Niveau. Angetrieben werden die Ausfuhren von Halbleitern und Anlagen zur Chipfertigung im Zuge des weltweiten Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI). Die Exporte elektronischer Bauteile wie Halbleiter legten um 52 Prozent zu. Die Lieferungen dieser Produkte nach China haben sich mehr als verdoppelt. Ausfuhren von Anlagen zur Halbleiterfertigung in die USA und die EU legten ebenfalls stark zu. Auch bei Kraftfahrzeugen gab es Zuwächse, wenngleich in geringerem Tempo als in den Vormonaten.