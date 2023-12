In Japan hält sich die Inflation seit April vergangenen Jahres weiter bei über zwei Prozent. Die Bank of Japan (BOJ) hat angekündigt, an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. Mehr als 80 Prozent der von der Nachrichtenagentur Reuters im November befragten Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass die BOJ ihre Negativzinspolitik im nächsten Jahr beenden wird, wobei die Hälfte von ihnen den April als wahrscheinlichsten Zeitpunkt ansieht. Einige sehen die Chance einer Änderung der Politik sogar schon im Januar.