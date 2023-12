Die japanische Zentralbank hält trotz einer erhöhten Inflation an ihrer extrem lockeren Ausrichtung fest. Dies bestätigte der geldpolitische Rat nach seiner Zinssitzung am Dienstag in Tokio. Weil es vor der Sitzung Spekulationen gegeben hatte, die Notenbank könnte eine erste Zinsanhebung wagen, gab die Landeswährung Yen in Reaktion auf die Entscheidung deutlich nach. Am japanischen Anleihemarkt sanken die Renditen.

19.12.2023 09:14