Japans Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal nicht so stark abgeschwächt wie zunächst angenommen. Zudem legten die Löhne so stark zu wie seit vielen Jahren nicht mehr und auch die Bankkredite ziehen weiter kräftig an. Alles in allem untermauern die am Dienstag veröffentlichten Daten die Erwartungen der Experten, dass die japanische Notenbank ihre Zinsen weiter anhebt.