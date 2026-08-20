Cina habe den Verwaltungsrat über seinen Entscheid informiert und der Zeitpunkt für den Rückzug sei bewusst gewählt, schrieb die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am Donnerstagmorgen. Der Wechsel an der Spitze erfolge zu einem Moment, an dem das strategische Projekt «Enavant» in die Umsetzung gehe und die neue Geschäftsleitung ihre Arbeit aufgenommen habe. «Damit ist auch der geeignete Zeitpunkt gekommen, das Verwaltungsratspräsidium der SRG in neue Hände zu legen», liess sich Cina zitieren