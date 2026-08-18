In den Personalabteilungen von Unternehmen in Deutschland gewinnt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zunehmend an Bedeutung, auch wenn der flächendeckende Durchbruch noch auf sich warten lässt. Bereits jedes siebte Unternehmen (14 Prozent) nutzt KI-gestützte Anwendungen zur Erstellung von Arbeitszeugnissen, während mehr als die Hälfte (52 Prozent) für die Zukunft Interesse daran signalisiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Erhebung des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 600 Unternehmen in Deutschland.