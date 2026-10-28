Die wiederholten Angriffe auf die wichtige zivile Einrichtung gefährdeten das Leben von Passagieren, Besatzungsmitgliedern und Flughafenpersonal, hiess es in der Erklärung. Zudem könnten sie den Reiseverkehr sowie humanitäre Hilfsmassnahmen beeinträchtigen. Das Ministerium machte die Huthi für die Angriffe und deren Folgen verantwortlich. Angaben zu Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.
Die Huthi hatten zuvor zur Evakuierung des Flughafens aufgerufen. Zur Begründung hiess es, ein saudisches Militärtransportflugzeug bringe angeblich Waffen zu dem Flughafen. Saudi-Arabien äusserte sich dazu nicht.
In dem Krieg zwischen den Huthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung herrschte seit 2022 eine Waffenruhe. Saudi-Arabien unterstützt dabei die jemenitische Regierung. Im Juli eskalierte der Konflikt im Zuge des Iran-Kriegs neu. Seitdem gerät auch Saudi-Arabien selbst massiv unter Beschuss aus dem Jemen, wobei unter anderem Flughäfen und Ölanlagen getroffen wurden./arj/DP/jha
(AWP)