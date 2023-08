Der Technologiekonzern Jenoptik hat im zweiten Quartal dank besserer Geschäfte vor allem in Asien-Pazifik und Europa mehr verdient. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 13,2 Prozent auf 55 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 20,9 Millionen Euro nach 20,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens kletterte um 13,5 Prozent auf 270,8 Millionen Euro. Die Jahresziele bestätigte Jenoptik.

09.08.2023 07:52