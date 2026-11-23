Noch am vergangenen Dienstag hatte Jones bei der Vorlage der Quartalszahlen erklärt, der Verwaltungsrat beabsichtige keine Wiedereinsetzung Huangs. Nvidia hatte dessen Rücktritt am 12. November bekanntgegeben. Jones begründete den Schritt später mit dem Bekanntwerden persönlichen Verhaltens, das mit dem Verhaltenskodex und den Standards des Unternehmens unvereinbar gewesen sei. Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und den Konzern seither geführt.