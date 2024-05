Seit Einführung des Bürgergelds haben 5,7 Prozent weniger Menschen in Deutschland in der Grundsicherung einen Job aufgenommen. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Insgesamt seien die Jobaufnahmen jedoch um 20 Prozent nach unten gegangen - was zeige, dass andere Gründe wie etwa der Wirtschaftsabschwung eine grössere Rolle spielten, sagte der IAB-Forscher Enzo Weber, einer der Autoren der Studie. Zuerst hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet. Spürbare Effekte hätten auch bereits das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Sanktionen bei der damaligen Hartz-IV-Regelung sowie das vorübergehende Aussetzen der Sanktionen im Zuge der Bürgergeld-Reform gehabt.