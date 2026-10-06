Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und Personaldienstleister während der Erhebungsperiode im Schnitt 241'031 Stellen ausgeschrieben, wie dem am Dienstag publizierten Jobradar des Personalunternehmens X28 zu entnehmen ist. Im Vergleich zu Anfang Jahr waren das rund 4 Prozent weniger.