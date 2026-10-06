Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und Personaldienstleister während der Erhebungsperiode im Schnitt 241'031 Stellen ausgeschrieben, wie dem am Dienstag publizierten Jobradar des Personalunternehmens X28 zu entnehmen ist. Im Vergleich zu Anfang Jahr waren das rund 4 Prozent weniger.
X28 analysiert jeweils während vier Wochen im Quartal die Stelleninserate von Arbeitgebern, Personaldienstleistern und Jobbörsen. Bei rund 5 Prozent der Stellenanzeigen wurden Führungskräfte gesucht. 54 Prozent der Stellen wurden von den Unternehmen direkt ausgeschrieben, 46 Prozent via Personaldienstleister.
In Bezug auf die Branchen liegt das Gesundheitswesen mit 16'865 Stellenanzeigen weiterhin an der Spitze. Dahinter folgen das Baugewerbe mit 12'241 Stellen, die neu besetzt werden sollen. Im Detailhandel waren 10'872 Stellen ausgeschrieben.
Regional fand sich das grösste Stellenangebot im Kanton Zürich (50'211), gefolgt von Bern (29'338) und dem Aargau (21'848).
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(AWP)