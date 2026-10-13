Der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson hat seine Gewinnprognose erneut erhöht. Dabei profitieren die Amerikaner von der Nachfrage nach neuen Medikamenten bei Krebs und Autoimmunerkrankungen. Dies glich ein eher schwächeres Wachstum bei Medizinprodukten aus. Johnson & Johnson erwartet für das Gesamtjahr nun ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 11,05 bis 11,15 US-Dollar, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor hatte das Management 10,96 bis 11,11 Dollar in Aussicht gestellt.