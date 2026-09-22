Jordaniens König Abdullah II. hat Israel im Konflikt mit den Palästinensern schwerste Verstösse gegen internationales Recht vorgeworfen. Israels Vorgehen im Gazastreifen sei «ein Versuch, palästinensisches Leben auszulöschen und eine neue Realität am Boden zu verhängen», sagte der Monarch bei der UN-Generaldebatte in New York. Gaza sei «eine der weltweit längsten Besatzungen» und werfe die Frage auf: «Wenn das Völkerrecht über Jahrzehnte ignoriert werden kann, was genau ist dieses Recht dann wert?»