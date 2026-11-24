Der jüngste Abverkauf vor allem im Tech-Sektor hat das Chance-Risiko-Verhältnis von Aktien nach Einschätzung der Marktstrategen der US-Bank JPMorgan verbessert. Der KI-Zyklus sei im Grossen und Ganzen intakt, wobei die Nachfrage nach Rechenleistung und die rasanten Fortschritte ein weiteres Jahr hoher Investitionen bedeuten dürften, schreibt das Team um den Chef-Marktstrategen Dubravko Lakos-Bujas in seinem Ausblick für 2027. In diesem Umfeld setzt es für den breit gefassten US-Index S&P 500 ein Ziel von 8.200 Punkten für das Jahr 2027.