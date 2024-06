Einmal jährlich im Spätsommer überprüft die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd die europäischen Indizes, deren wichtigster der EuroStoxx 50 ist. Auch der währungsgemischte Stoxx Europe 50 wird dann überprüft. Stichtag der Prüfung ist der Freitag, 30. August, die Bekanntgabe erfolgt am Montag, 2. September. In Kraft treten etwaige Änderungen am Montag, 23. September. Die letzte ausserordentliche Überprüfung hatte im Juni stattgefunden und keine Änderungen erforderlich gemacht.