JPMorgan, UBS Wealth sehen Chancen bei Unternehmensanleihen

Angesichts der von den Regierungen und Notenbanken ergriffenen Hilfsprogramme dürfte der Druck auf die Emittenten geringer sein als nach der Lehman-Brothers-Krise im Jahr 2008, sagte JPMorgan. Die asiatischen Rentenmärkte sind laut UBS Wealth besonders attraktiv.

“Unternehmensanleihen als Anlageklasse sehen im Vergleich zu Staatsanleihen oder Aktien oder sogar gegenüber dem VIX-Niveau bei US-Hochzinsanleihen immer noch günstig aus”, schrieben die JPMorgan-Strategen um Nikolaos Panigirtzoglou in einer Notiz. Das Tempo der Herabstufungen der Ratings zeige Anzeichen einer raschen Normalisierung, fügten sie hinzu.

Teile des asiatischen Rentenmarktes bieten Renditen von mehr als 7%, sagte der Chief Investment Officer von UBS Wealth für den asiatisch-pazifischen Raum, Kelvin Tay, und bekräftigte damit Äußerungen der Bank vom letzten Monat. Das Unternehmen bevorzugt Papiere mit BB-Rating und empfiehlt, Sektoren zu vermeiden, die am stärksten von den Folgen des Virus betroffen sind, wie Einzelhandel, Spiele, Hotels und Freizeit.

Die Volatilität wird voraussichtlich wieder steigen, aber es ist „sehr, sehr“ unwahrscheinlich, dass der S&P 500 auf seine März-Tiefststände zurückfällt, sagte Tay aus Singapur in einem Interview.

“Kurzfristig wird der S&P 500 wahrscheinlich seitwärts tendieren, weil die Aktivität abnimmt. Aber dann kommen die Arbeitslosenanträge, eine schwächere Dynamik, weniger Leistungen und die bevorstehenden Wahlen”, sagte er. „Es steht viel Unsicherheit bevor. Und es braucht nicht viel, um wieder Volatilität auszulösen. “

