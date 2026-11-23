Die Nettoneugelder lägen «deutlich» unter den Erwartungen, heisst es etwa bei der ZKB. Lob verteilt die Kantonalbank derweil beim Risikoabbau, dass der verbleibende Umfang der noch aufzulösenden Kundenbeziehungen schnell schrumpfe. Und auch die Kosteneffizienz der Bank sei zumindest in der Periode Juli bis Oktober besser als erwartet ausgefallen. Daher sei ein «gemischtes» Fazit zu ziehen, so das Fazit.