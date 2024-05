Per Ende April beliefen sich die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) auf 471 Milliarden Franken gegenüber 427 Milliarden Franken per Ende 2023, wie die Zürcher Vermögensverwaltungsbank am Donnerstag mitteilte. Unterstützung kam dabei auch von einer starken Entwicklung der Aktienmärkte.