Hoefman kommt vom Konsumgüterkonzern Reckitt. Dort verantwortete sie zuletzt unter anderem weltweit die Bereiche Talente, Führungskräfteentwicklung und die Personalagenda in Forschung und Entwicklung. Zuvor arbeitete sie unter anderem für Heinz, Mars und den Verband VHPP, einer Vereinigung, die Führungskräfte von Philips vertritt.