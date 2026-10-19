Hoefman folgt auf Guido Ruoss. Er verlasse die Bank nach 18 Jahren, davon 11 Jahre als Leiter Personal, für eine neue Aufgabe ausserhalb des Unternehmens, schreibt Julius Bär.
Hoefman kommt vom Konsumgüterkonzern Reckitt. Dort verantwortete sie zuletzt unter anderem weltweit die Bereiche Talente, Führungskräfteentwicklung und die Personalagenda in Forschung und Entwicklung. Zuvor arbeitete sie unter anderem für Heinz, Mars und den Verband VHPP, einer Vereinigung, die Führungskräfte von Philips vertritt.
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(AWP)