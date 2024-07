Bollinger habe drei Jahrzehnte Erfahrung im Bankgeschäft und an den Finanzmärkten. Er habe in den Bereichen Handel, Strukturierung, Sales, Treasury und in der Vermögensverwaltung Führungspositionen bekleidet. Während seiner Laufbahn habe der 1974 geborene Bollinger in Hongkong, London, Luxemburg, New York und Zürich gearbeitet. Er sei seit 2004 bei Goldman Sachs, 14 Jahre davon als Partner. Zuvor sei er bei JP Morgan in London tätig gewesen. Bollinger habe seine Laufbahn bei der Zürcher Kantonalbank begonnen.