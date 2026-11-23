Erwartungen nicht getroffen

Gleichzeitig verdiente die Bank allerdings auf den verwalteten Vermögen etwas weniger als noch im ersten Halbjahr: Die Bruttomarge belief sich in den ersten zehn Monaten noch auf 82 Basispunkte (BP) gegenüber 87 Basispunkten im ersten Semester. Seit Mitte des Jahres hätten sich die aktivitätsabhängigen Erträge weiter abgeschwächt, hiess es.