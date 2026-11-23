Problem-Kunden definiert

Die Netto-Neugelder verlangsamten sich auch auf das Gesamtjahr hochgerechnet mit einem Plus von 2,0 Prozent der AuM klar (Vorjahr +2,8 Prozent). Ohne die anhaltende Bereinigung bei den Kunden wären die Neugeldzuflüsse in den ersten zehn Monaten 2026 um ungefähr einen Prozentpunkt höher ausgefallen, betonte CEO Stefan Bollinger an einer Analystenkonferenz.