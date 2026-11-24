An der Börse löst der Zusammenschluss nur wenig Bewegung aus. Die Aktien der Jungfraubahn stehen am Vormittag mit rund 0,4 Prozent im Plus. Laut der Bank Vontobel hätten Investoren eine Kombination beider Bergbahnbetreiber, die ohnehin im Wintergeschäft Partner seien, bereits seit Jahren in ihren Köpfen gehabt. Die Region sollte nun frische Impulse erhalten, insbesondere im Sommergeschäft. Insgesamt dürfte der Zusammenschluss positiv aufgenommen werden.