Während die Jungfraubahnen mit dem Jungfraujoch eine international bekannte Ausflugsdestination betreiben, bringt die Schilthornbahn mit dem Piz Gloria, dem Wintersportgebiet Mürren-Schilthorn und dem James-Bond-Erbe weitere Attraktionen in die Gruppe ein. Gerade im Sommergeschäft könnte die Zusammenarbeit neue Impulse bringen. Auch bei der internationalen Vermarktung, im Vertrieb und bei gemeinsamen Angeboten dürften sich Möglichkeiten ergeben.