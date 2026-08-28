Der Grund für den Einbruch ist vor allem der Krieg im Iran. Viele Reisende aus Asien fliegen über die Drehkreuze Dubai, Doha oder Abu Dhabi nach Europa. Als diese Verbindungen unsicher wurden, hielten sich Reiseveranstalter mit Buchungen zurück. Allein aus Indien führen laut Jungfraubahn-Chef Oliver Hammel täglich mehr als 30 Flüge über diese Drehkreuze.