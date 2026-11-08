Etwa sieben Angestellte hatten an den beiden Standorten ihre Arbeit niedergelegt, wobei erwartet wurde, dass sich am Abend noch mehr Kurierinnen und Kuriere am Streik beteiligen würden. Auch die Angestellten anderer Lieferstandorte hätten ihre Bereitschaft geäussert, am Streik teilzunehmen, so der Sprecher weiter.