Scheinselbständigkeit vor Gericht

Die Frage der Scheinselbständigkeit beschäftigt in der Schweiz die Justiz bereits seit Jahren im Zusammenhang mit dem US-Fahrdienstvermittler Uber. Das Bundesgericht entschied 2023, dass die Fahrer im damaligen Geschäftsmodell als Angestellte gelten. Uber hat die geschuldeten AHV-Beiträge samt Verzugszinsen inzwischen nachbezahlt. Allerdings müssen die Behörden bei Änderungen der Geschäftsbedingungen jeweils neu prüfen, ob die Fahrer weiterhin als Angestellte gelten.