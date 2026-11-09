Die Gewerkschaft Unia kritisierte den Entscheid scharf. Sie wirft Just Eat in einer Stellungnahme vor, künftig auf scheinselbständige Kuriere setzen zu wollen und damit Arbeits- und Sozialversicherungsrecht zu umgehen. Gemeinsam mit Syndicom fordert sie die Behörden zum Einschreiten auf. Die Gewerkschaften seien zudem nicht in das Konsultationsverfahren einbezogen worden, so die Mitteilung.