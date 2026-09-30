Die insgesamt 1000 Coop-Supermärkte finden sich in Innenstädten, aber auch in Dörfern und bis hinauf etwa auf die Bettmeralp VS auf knapp 2000 Metern über dem Meer. Die Läden verfügen inzwischen zusammen über eine Verkaufsfläche von rund 1,1 Millionen Quadratmetern - das entspricht umgerechnet gut 150 Fussballfeldern.